مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني للبحرين

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شاركت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطارات المملكة في احتفالات اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وأقيمت العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطارات الدولية، حيث تم استقبال وتوديع المسافرين بالورود، وتوزيع العلم السعودي والبحريني وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة.

واستقبل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، المسافرين القادمين من البحرين بالورود والأعلام والهدايا التذكارية للاحتفال مع الاشقاء البحرينيين داخل المطار، ووضع عبارات ترحيبية خاصة بمناسبة اليوم الوطني البحريني على شاشات العرض داخل الصالة تبّين التلاحم بين الدولتين، بينما شهدت صالات السفر بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة استقبال وتوديع الركاب القادمين بالورود والشوكولاتة، وتوزيع الأعلام الوطنية للبلدين الشقيقين وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة، وجدارية خاصة للتعبير عن مشاعر المحبة بين البلدين الشقيقين.

وزيّنت شركة مطارات الدمام صالات السفر بمطار الملك فهد الدولي بالدمام بأعلام مملكة البحرين والمملكة للاحتفال بهذه المناسبة، وصدح النشيد الوطني للبحرين في أرجاء صالات المغادرة والقدوم بالمطار، وأقامت العديد من الفعاليات داخل صالات السفر احتفالاً باليوم الوطني للبحرين في مشهد يعبر عن روابط الأخوة والمحبة، التي تجمع المملكتين.

وفي مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، استقبل المسافرين القادمين من مملكة البحرين بالورود والأعلام والشوكولاتة، والاحتفال مع الاشقاء البحرينيين داخل المطار بتوزيع الهدايات التذكارية للمسافرين.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن احتفاء المطارات السعودية بالأشقاء في مملكة البحرين بمناسبة يومهم الوطني المجيد ولمشاركتهم الفرحة وتقاسم التهاني بين الأشقاء، معتبرين ذلك جزء من الواجب الوطني تجاه البحرين الشقيقة حكومة وشعباً.