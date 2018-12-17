أمير منطقة جازان يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس شباب جازان وجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد

جازان - فضة عطيف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس الشباب بالمنطقة ، اليوم بمكتبه بمقر الامارة ، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس شباب منطقة جازان وجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني، والتي تهدف إلى دعم الإبداع الشبابي ، وتوظيف الطاقات الفكرية في تجارب وطنية رائدة.

ووقع المذكرة من جانب مجلس شباب جازان أمين عام المجلس الدكتور إبراهيم أبوهادي النعمي، ومن جانب الجائزة وكيل جامعة الأمير محمد بن فهد لتطوير الأعمال الدكتور عادل بن أحمد الصالح.

وستشكل مذكرة التفاهم الإطار العام للتعاون بين مجلس شباب جازان وجامعة الأمير محمد بن فهد في سبيل نشر مفهوم ورسالة الجائزة، حرصا على تفعيل مشاركة شباب جازان فيها، وتجسير العلاقة المشتركة بين الجائزة ومجلس شباب جازان باعتباره شريكا فاعلا في تنمية الشباب، والارتقاء بقدراتهم ومعارفهم ومواهبهم المتنوعة.

كما ستسهم مذكرة التفاهم في توفير جميع الخدمات المساندة اللازمة لتنظيم الجائزة، ودعوة شباب جازان للمشاركة، ودعمهم بالمنافسة فيما يعود على الوطن ومستقبله بالنفع والريادة والنماء.

وبارك سمو أمير منطقة جازان توقيع اتفاقية التفاهم بين مجلس شباب المنطقة وجامعة الأمير محمد بن فهد ، مشيدا بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- ، من اهتمام وحرص بشباب وفتيات المنطقة واستثمار طاقاتهم بما ينفع الوطن والمساهمة في تنمية قدراتهم للمشاركة في كافة الفعاليات الوطنية والاجتماعية والانسانية التي تعود على المجتمع بالخير والفائدة.

وعبر أمين أمين عام المجلس الدكتور إبراهيم أبوهادي النعمي عن خالص شكره وتقديره لرعاية وحرص أمير منطقة جازان ولسمو نائبه ، وعلى ما يقدمانه من دعم متواصل لمجلس شباب المنطقة.