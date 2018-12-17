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أدبي جدة وجمعية الثقافة والفنون يتشاركان الاحتفاء بالذكرى الرابعة للبيعة

أدبي جدة وجمعية الثقافة والفنون يتشاركان الاحتفاء بالذكرى الرابعة للبيعة

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أدبي جدة وجمعية الثقافة والفنون يتشاركان الاحتفاء بالذكرى الرابعة للبيعة

أدبي جدة وجمعية الثقافة والفنون يتشاركان الاحتفاء بالذكرى الرابعة للبيعة
http://almnatiq.net/?p=669496
جدة - عادل الزهراني
احتفل نادي جدة الأدبي وجمعية الثقافة والفنون بجدة  ليلة أمس الأحد  بالذكرى الرابعة للبيعة  لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مقاليد الحكم حمل عنوان (ذكرى البيعة انتماء و ولاء،  ماضون على العهد)  شهده حضور نوعي من مثقفي مدينة جدة  عاشوا  من خلاله اجواءً وفعالياتٍ منوعة اشتملت على العديد من الفقرات بدأت  بإفتتاح رئيس أدبي جدة الدكتور عبدالله بن عويقل  السلمي ومدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الاستاذ محمد ال صبيح معرض الفنون البصرية والتشكيلية في صالة عبدالحليم رضوي بجمعية الثقافة والفنون بجدة  ، وجدارية سيدي سمعا وطاعة.

تلى ذلك عرض مسرحي على منصة مسرح جمعية الثقافة والفنون بجدة  بعنوان (سلمان الخير)  من تأليف أكابر الأحمدي ، و تدريب تهاني الاحمدي من مدرسة تحفيظ القران الثانيه الاهلية .

وتتابعت فقرات الاحتفاء والتي استضافتها مكتبة  النادي الأدبي فكانت البداية  بمنبر الشعر  حيث تناوب شعراء من خلاله على القاء ابياتهم  الشعرية عن  البيعة قدمهم للحضور  الشاعر راكان اللحياني، وبدأها الشاعر الدكتور عبدالمحسن بن طما بقصيدة ( سلمان عز الدار  )  تلاها قصيدة  لسعيد الغامدي،  فسعد الحافي واختتمها  خالد الغامدي.

ثم استمع  الحضور إلى  ندوة (السعودية والمشهد العالمي ) ألقاها  المهندس سعيد بن فرحة الغامدي وقدمها الدكتور عبدالرحمن السلمي.

الجدير بذكره ان الفعاليات المنظمة في مكتبة نادي جدة الأدبي تخللها نشيد للوطن حمل  عنوان (المنكب العالي ) من كلمات الشاعر زاهد القرشي , والحان الموسيقار طلال باغر وأداء ماجد المدني .

و ياتي هذا الاحتفال مؤكداً على  وحدة الشعب السعودي وقيادته، لاسيما  وهو  الاحتفال الثاني بعد احتفال اليوم الوطني  يقام بالتعاون بين النادي والجمعية ليجسد عمق الرؤية المشتركة للنهوض بالمشهد الثقافي في جدة.

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