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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7968.26 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7968.26 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7968.26 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7968.26 نقطة
http://almnatiq.net/?p=669520
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 60.19 نقطة ليقفل عند مستوى 7968.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 136 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأسماك, وعناية, والباحة, والخليج للتدريب, وجاكو الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وإتحاد الاتصالات, وسلامة, وجبل عمر, واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.90% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وزين السعودية, وإتحاد الاتصالات, والإنماء, وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, وأمانة للتامين، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 3.54 نقطة ليقفل عند مستوى 2545.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها أكثر 359 صفقة.

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