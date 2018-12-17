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رئيس مجلس النواب العراقي يشيد بالدعم الذي تقدمه المملكة للعراق

رئيس مجلس النواب العراقي يشيد بالدعم الذي تقدمه المملكة للعراق
http://almnatiq.net/?p=669523
المناطق - واس

نوه معالي رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق محمد ريكان الحلبوسي, بالعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق في شتى المجالات والصلات التي تربط الشعبين الشقيقين, مؤكداً وحدة المصير والتاريخ، والترابط الجغرافي والثقافي بين البلدين.
جاء ذلك في تصريح صحفي بعد اجتماع معاليه اليوم, مع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض اليوم.
وأعرب معالي رئيس مجلس النواب العراقي عن تطلعه إلى مستقبل متطور في طبيعة هذا التعاون بين المملكة والعراق بما ينعكس إيجاباً على الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن العراق في المرحلة القادمة المتعلقة بالبناء والإعمار يتطلب تعاون الأشقاء والأصدقاء وعلى رأسهم المملكة.
وأشاد معاليه بدور المملكة الكبير الذي أسهم في دعم العراق في حربه ضد التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم ما يسمى داعش, وقال: “إن العراق تجاوز مرحلة صعبة بفضل دعم المملكة التي أسهمت في طرد تنظيم داعش الإرهابي من مناطق ومدن كثيرة في العراق”.
وفيما يتعلق بالمباحثات التي أجراها مع معالي رئيس مجلس الشورى, أشار رئيس مجلس النواب العراقي إلى أن الاجتماع بحث أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة والمجالات التي تتعلق بالاستثمار وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين من خلال فتح المنافذ الحدودية ابتداءً من منفذ عرعر وتطويره وتنسيق المواقف المشتركة بما يتعلق بوضع المنطقة بشكل عام وكيفية العمل المشترك إضافة إلى تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية في المجلسين وتبادل الخبرات بينهما.
وعبر معالي رئيس مجلس النواب العراقي في ختام تصريحه عن سعادته بزيارته للمملكة العربية السعودية بناءً على دعوة من معالي رئيس مجلس الشورى، منوهاً بما وجده الوفد من ترحيب منذ وصوله.

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