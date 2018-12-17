الأمير محمد بن ناصر يتسلم دراسة عن تجهيز مركز ابحاث زراعة البن بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، اليوم في مكتبه ديوان الأمارة معالي مدير جازان د.مرعي بن حسين القحطاني ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ د.محمد أبو راسين .

ورحب سمو أمير المنطقة في بداية اللقاء ، بمعالي مدير الجامعة والوفد المرافق، مثمناً سموه ما تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع ودورها الحيوي والهام في كافة المناشط والمناسبات وكل ما يخص التنمية مع كافة الجهات ، وما تم كذلك من توقيع اتفاقيات بين ارامكو السعودية والجمعيات الخيرية بالمنطقة ، وذلك دليل حرص وعناية واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- .

عقب ذلك تسلم سمو أمير منطقة جازان الدراسة الخاصة بتحديد المتطلبات اللازمة لتجهيز مركز أبحاث البن في الجامعة.

واستمع سمو أمير جازان ، إلى شرح مفصل من معالي مدير الجامعة عن الدارسة وآلية وإعداد خطة الإشراف البحثي والعلمي على المركز وتدريب كوادره بما يعود بالنفع والفائدة على مزراعي ومنتجي البن في جبال جازان.

وعبر مدير الجامعة عن شكره وتقدير لمتابعة وحرص أمير المنطقة وسمو نائبه على اعمال والابحاث التي تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع.