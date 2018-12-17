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أمير الجوف يدشن الرصد الآلي للإشارات المرورية بسكاكا والقريات

أمير الجوف يدشن الرصد الآلي للإشارات المرورية بسكاكا والقريات
http://almnatiq.net/?p=669545
الجوف - محمد الحسن

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، وبحضور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، العمل بنظام الرصد الآلي عند الإشارات
الضوئية المرورية بمدينة سكاكا ومحافظة القريات، وكذلك مشروع المركبات المرورية الذكية، وشاهد سموه العرض المرئي عن نظام الرصد الآلي الجديد، وأهم أهدافه والمخالفات التي سيتم رصدها، بالإضافة إلى الجهود التوعوية التي سبقت ذلك.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لإدارة مرور منطقة الجوف ظهر اليوم ، حيث كان في استقباله لدى وصوله ، مدير عام الإدارة العامة للمرور ومدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط ومدير مرور المنطقة، وعددًا من المسؤولين .

وتجول سمو أمير منطقة الجوف خلال الزيارة في إدارات وأقسام المرور مستمعاً من مدير مرور المنطقة العميد محمد بن نايف العتيبي لشرح عن الخدمات المقدمة للمراجعين وكيفية إجراءات إصدار رخص القيادة والسير.
وأعرب سموه عن شكره لرجال المرور لقاء الجهود المبذولة، متمنيًا أن يسهم هذا النظام في خفض نسبة الحوادث، داعياً إلى مضاعفة الجهود والتعاون فيما بين المرور والجهات التعليمية والخدمية والتوعوية بما يحقق التوعية بمخاطر الطرق والحد من الحوادث .

بعد ذلك شهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف توقيع عدداً من الاتفاقيات والمبادرات التي تمت بين مرور منطقة الجوف وكلاً من (الكلية التقنية، والتعليم، وفريق الجود التطوعي النسائي) والتي تهدف لتعزيز الشراكة المجتمعية بين
المرور وأفراد المجتمع وتنفيذ العديد من البرامج التوعوية والهادفة .

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