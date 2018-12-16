مدني أملج .. ينفذ فرضية إنهيار مبنى

أملج - فايز السميري

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة أملج صباح اليوم فرضية إنهيار مبنى تحت الإنشاء وذلك للتأكد من جاهزية الفرق الميدانية في الدفاع المدني والجهات الحكومية ذات الصلة والخطط المعدة لمباشرة الحوادث الفعلية.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أنه تم تنفيذ تجربة إنهيار مبنى تحت الإنشاء والذي يقع شرق جامعة الأمير فهد بن سلطان ونتج عنه حسب خطة الفرضية وقوع أربع إصابات تحت الأنقاض وقد شارك في تنفيذ الفرضية فرقة إنقاذ من مركزالحي الشمالي وفرقة إنقاذ من مركز القرص والنصبة وكذلك مركبة التدخل في حوادث انهيارات المباني و المعدات الثقيلة بالإضافة إلى المعدات المساندة من بلدية محافظة أملج والفرق الإسعافية من الهلال الأحمر ومستشفى أملج العام وبتواجد الدوريات الأمنية ودوريات المرور في الموقع وقد تم توجيه جميع فرق الدفاع المدني وجميع الجهات المشاركة لمباشرة مهامها في الحادث كلا حسب اختصاصه.