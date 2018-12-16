احدث الأخبار

مدني أملج .. ينفذ فرضية إنهيار مبنى
منطقة تبوك
 أمير الجوف يدشن الرصد الآلي للإشارات المرورية بسكاكا والقريات
أبرز المواد
 الأمير محمد بن ناصر يتسلم دراسة عن تجهيز مركز ابحاث زراعة البن بالمنطقة
أبرز المواد
 أمانة عسير : ألف زيارة تفتيشية تغلق 106 منشأة مخالفة خلال الأسبوع 29 من حملة غذاؤكم أمانة
منطقة عسير
 أ.د السند: المملكة رائدة العالم الإسلامي والدفاع عن قضاياه ووصلت مرحلة الريادة في مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية
منوعات
 رئيس مجلس النواب العراقي يشيد بالدعم الذي تقدمه المملكة للعراق
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7968.26 نقطة
أبرز المواد
 أمن الشمالية يطيح بمواطن بحوزته أكثر من ١١ الف حبة مخدرة
أبرز المواد
 المياه الوطنية تستعرض بملتقى شراكة تحديات تنفيذ المشاريع ورفع نسب التغطية لضمان عدم تعثر المقاولين
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يفتتح مبنى والبهو الرئيسي لمركز معارض الظهران الدولي
أبرز المواد
 تعيين وابتعاث 81 عضو هيئة تدريس ومعيداً ومحاضراً بجامعة نجران
منطقة نجران
 أدبي جدة وجمعية الثقافة والفنون يتشاركان الاحتفاء بالذكرى الرابعة للبيعة
منطقة مكة المكرمة
مدني أملج .. ينفذ فرضية إنهيار مبنى

مدني أملج .. ينفذ فرضية إنهيار مبنى

منطقة تبوك
أمير الجوف يدشن الرصد الآلي للإشارات المرورية بسكاكا والقريات

أمير الجوف يدشن الرصد الآلي للإشارات المرورية بسكاكا والقريات

أبرز المواد
الأمير محمد بن ناصر يتسلم دراسة عن تجهيز مركز ابحاث زراعة البن بالمنطقة

الأمير محمد بن ناصر يتسلم دراسة عن تجهيز مركز ابحاث زراعة البن بالمنطقة

أبرز المواد
أمانة عسير : ألف زيارة تفتيشية تغلق 106 منشأة مخالفة خلال الأسبوع 29 من حملة غذاؤكم أمانة

أمانة عسير : ألف زيارة تفتيشية تغلق 106 منشأة مخالفة خلال الأسبوع 29 من حملة غذاؤكم أمانة

منطقة عسير

مدني أملج .. ينفذ فرضية إنهيار مبنى

مدني أملج .. ينفذ فرضية إنهيار مبنى
http://almnatiq.net/?p=669553
أملج - فايز السميري
نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة أملج صباح اليوم فرضية إنهيار مبنى تحت الإنشاء وذلك للتأكد من جاهزية الفرق الميدانية في الدفاع المدني والجهات الحكومية ذات الصلة والخطط المعدة لمباشرة الحوادث الفعلية.
وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أنه تم تنفيذ تجربة إنهيار مبنى تحت الإنشاء والذي يقع شرق جامعة الأمير فهد بن سلطان ونتج عنه حسب خطة الفرضية وقوع أربع إصابات تحت الأنقاض وقد شارك في تنفيذ الفرضية فرقة إنقاذ من مركزالحي الشمالي وفرقة إنقاذ من مركز القرص والنصبة وكذلك مركبة التدخل في حوادث انهيارات المباني و المعدات الثقيلة بالإضافة إلى المعدات المساندة من بلدية محافظة أملج والفرق الإسعافية من الهلال الأحمر ومستشفى أملج العام وبتواجد الدوريات الأمنية ودوريات المرور في الموقع وقد تم توجيه جميع فرق الدفاع المدني وجميع الجهات المشاركة لمباشرة مهامها في الحادث كلا حسب اختصاصه.

روابط ذات صلة

وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها للنساء في مركز التأهيل الشامل بتبوك

وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها للنساء في مركز التأهيل الشامل بتبوك
“تعليم تبوك” يتابع سير عمل المشاريع التعليمية ونسب الإنجاز

“تعليم تبوك” يتابع سير عمل المشاريع التعليمية ونسب الإنجاز
امير تبوك يتابع بداية الاختبارات في مدارس المنطقة

امير تبوك يتابع بداية الاختبارات في مدارس المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*