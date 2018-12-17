قياديو “سعود الطبية” وجهاً لوجه مع الموظفين في “صوتك يهمنا”

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اتسم ملتقى “صوتك يهمنا” في اللقاء المفتوح بين قيادات مدينة الملك سعود الطبية مع منسوبيها بطابع الشفافية والصراحة .

وخلال اللقاء، أكد المدير العام التنفيذي للمدينة د.أحمد العنزي بأن كل موظف جندي بغض النظر عن مكانه الوظيفي، متطلعًا بأن يثمر هذا اللقاء في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وجدد د.العنزي عن إيمانه الكامل بالدور الكبير الذي يلعبه منسوبي ومنسوبات المدينة، مؤكدًا بأنهم خير معين له في مسيرة التنمية للمدينة، وأنه لا شيء بدونهم، حاثًا إياهم في التواصل المباشر معه لتطوير منظومة العمل، موضحًا بأن مكتبه يستقبل الجميع ساعة كاملة في بداية الدوام الرسمي كل يوم .

من جانبه، كشف المدير التنفيذي للتشغيل م.ممدوح طاشكندي بأن المدينة ستشهد عددًا من المشاريع، تأتي ضمن إطار خطتها التطويرية لتوفير بيئة عمل محفزة على الإبداع، وتشمل ناديًا اجتماعيًا متكاملاً سوف يطرح قريبًا، بالإضافة إلى مختبر المدينة الخاص الذي سيرى النور في منتصف 2019م، وكذلك حضانة خاصة لمنسوبات المدينة جاهزة للطرح، والتي تساهم في طمأنينة موظفات المدينة تجاه أبنائهم.

وشهد النقاش عددًا من الاستفسارات تهم الموظف من مختلف النواحي، إلى جانب بعض النقاشات التي من شأنها تقديم أعلى الخدمات الطبية والإدارية.

وفي ختام الملتقى، كرم المدير العام التنفيذي للمدينة د.أحمد العنزي كافة المشاركين في فعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار “تطوعي صحة” من جهات راعية، وأقسام وإدارات المدينة.