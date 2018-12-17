احدث الأخبار

محافظ طبرجل يستقبل رئيس البلدية الوطبان المعيًن حديثاً
منطقة الجوف
 محافظ ينبع التقى رئيس وأعضاء والجهاز الفني والأداري واللاعبين بنادي رضوى بينبع
منطقة المدينة المنورة
 المالية السعودية تقلب “المعادلات” في التقارير الدولية
أبرز المواد
 أمين الشرقية يطلع على المبادرات المجمتعية النسائية
المنطقة الشرقية
 لجنة للتشكيلات الإشرافية بتعليم عسير
منطقة عسير
 أثناء مهمة عمل روتينية الطب المنزلي بصحة تبوك ينقذ مواطن تعرض لحادث مروري
منطقة تبوك
 وزير الإعلام يستقبل وزير الاتصال الجزائري ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري ووزير الإعلام الفلسطيني ورئيس هيئة الثقافة الليبي
أبرز المواد
 الدكتور العيبان: التدابير الحقوقية المتوالية للمملكة تعبر عن إرادة سياسية تستهدف رفاه الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه
أبرز المواد
 محافظ تيماء يستقبل مدير مكتب التعليم بالمحافظة
منطقة تبوك
 أجنحة الحرف اليدوية .. مرآة عكست هوية الإبداع لدى أبناء وبنات تبوك في فعاليات المركز السياحي
منطقة تبوك
 رئيس مجلس علماء باكستان: المملكة تضطلع بجهود لمد جسور التواصل مع محيطها الإقليمي والدولي سياسيًا واقتصاديًا
أبرز المواد
 الفرص الاستثمارية وآليات التأهيل والتسجيل” ورشة عمل بغرفة تبوك غداً
منطقة تبوك
محافظ طبرجل يستقبل رئيس البلدية الوطبان المعيًن حديثاً

محافظ طبرجل يستقبل رئيس البلدية الوطبان المعيًن حديثاً

منطقة الجوف
محافظ ينبع التقى رئيس وأعضاء والجهاز الفني والأداري واللاعبين بنادي رضوى بينبع

محافظ ينبع التقى رئيس وأعضاء والجهاز الفني والأداري واللاعبين بنادي رضوى بينبع

منطقة المدينة المنورة
المالية السعودية تقلب “المعادلات” في التقارير الدولية

المالية السعودية تقلب “المعادلات” في التقارير الدولية

أبرز المواد
أمين الشرقية يطلع على المبادرات المجمتعية النسائية

أمين الشرقية يطلع على المبادرات المجمتعية النسائية

المنطقة الشرقية

أجنحة الحرف اليدوية .. مرآة عكست هوية الإبداع لدى أبناء وبنات تبوك في فعاليات المركز السياحي

أجنحة الحرف اليدوية .. مرآة عكست هوية الإبداع لدى أبناء وبنات تبوك في فعاليات المركز السياحي
http://almnatiq.net/?p=669582
المناطق - تبوك
يشارك 15 حرفيا وحرفية في فعاليات المركز السياحي المقام الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك لمدة ثلاثة أشهر  بحرف يدوية متوارثة ومتطورة عكست هوية الإبداع لدى أبناء وبنات المنطقة وشكلت نافذة على تراث الآباء والأجداد  وحاضر الأبناء الناصع وهو ما يشكل قدرة الشباب والشابات على التكيف مع موارد البيئة المتاحة واستثمارها بكفاءة لتلبية الاحتياجات اليومية.
يذكر أن ” المركز السياحي” قد ضم العديد من مشاريع التنمية السياحية بمنطقة تبوك والمحافظات التابعة لها وعرضاً لبرامج التوعوية وبرامج التكامل لتطوير قدرات العاملين بالمجال السياحيإلى جانب مركز حرفي دائم للجمعيات الحرفية الخيرية، ومركزاً للتجارب السياحية الناجحة بالمنطقة إضافة إلى عدد من المعارض التي تتمثل في المعرض الخاص بمنطقة تبوك، ومعرضا للفنون التشكيلية المتنوعة وأجنحة لمقدمي الخدمات السياحية والعروض المتحفية الشعبية والتاريخية.

روابط ذات صلة

أثناء مهمة عمل روتينية الطب المنزلي بصحة تبوك ينقذ مواطن تعرض لحادث مروري

أثناء مهمة عمل روتينية الطب المنزلي بصحة تبوك ينقذ مواطن تعرض لحادث مروري
محافظ تيماء يستقبل مدير مكتب التعليم بالمحافظة

محافظ تيماء يستقبل مدير مكتب التعليم بالمحافظة
الفرص الاستثمارية وآليات التأهيل والتسجيل” ورشة عمل بغرفة تبوك غداً

الفرص الاستثمارية وآليات التأهيل والتسجيل” ورشة عمل بغرفة تبوك غداً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*