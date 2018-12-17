أجنحة الحرف اليدوية .. مرآة عكست هوية الإبداع لدى أبناء وبنات تبوك في فعاليات المركز السياحي

المناطق - تبوك

يشارك 15 حرفيا وحرفية في فعاليات المركز السياحي المقام الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك لمدة ثلاثة أشهر بحرف يدوية متوارثة ومتطورة عكست هوية الإبداع لدى أبناء وبنات المنطقة وشكلت نافذة على تراث الآباء والأجداد وحاضر الأبناء الناصع وهو ما يشكل قدرة الشباب والشابات على التكيف مع موارد البيئة المتاحة واستثمارها بكفاءة لتلبية الاحتياجات اليومية.

يذكر أن ” المركز السياحي” قد ضم العديد من مشاريع التنمية السياحية بمنطقة تبوك والمحافظات التابعة لها وعرضاً لبرامج التوعوية وبرامج التكامل لتطوير قدرات العاملين بالمجال السياحيإلى جانب مركز حرفي دائم للجمعيات الحرفية الخيرية، ومركزاً للتجارب السياحية الناجحة بالمنطقة إضافة إلى عدد من المعارض التي تتمثل في المعرض الخاص بمنطقة تبوك، ومعرضا للفنون التشكيلية المتنوعة وأجنحة لمقدمي الخدمات السياحية والعروض المتحفية الشعبية والتاريخية.