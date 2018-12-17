وزير الإعلام يستقبل وزير الاتصال الجزائري ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري ووزير الإعلام الفلسطيني ورئيس هيئة الثقافة الليبي

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http://almnatiq.net/?p=669593
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم معالي وزير الاتصال بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة الأستاذ جمال كعوان ، ومعالي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية الشقيقة الأستاذ مكرم محمد أحمد ، ومعالي وزير الإعلام في دولة فلسطين الشقيقة الدكتور نبيل أبو ردينة ، ومعالي رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني في دولة ليبيا الشقيقة الأستاذ حسن فرج ونيس كلا على حدة ، وذلك خلال مشاركتهم في الاحتفال الذي تقيمه وزارة الإعلام بمناسبة اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي لعام 2018 / 2019 .
وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون في المجالات الإعلامية بين البٌلدان الشقيقة وسبل تعزيزها وتطويرها.

 

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