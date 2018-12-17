أثناء مهمة عمل روتينية الطب المنزلي بصحة تبوك ينقذ مواطن تعرض لحادث مروري

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تمكن فريق الطب المنزلي بمستشفى الملك خالد بتبوك من انقاذ حياة مواطن تعرض لإصابة جراء حادث مروري على طريق الملك عبدالعزيز اثناء مهمة عمل روتينية داخل تبوك

وكان فريق الطب المنزلي المكون من الدكتورة ساره البشير والممرضة فاديه الشهري والممرضة مها الزبيدي والسائق بسام العطوى متوجهين في مهمة عمل داخل تبوك واثناء سير الفريق فوجى بوقوع حادث مروري لمواطن وقد اصيب بإصابة بالغة وعلى الفور توقف الفريق وقدم للمصاب الإسعافات الأولية اللازمة حتى وصول فريق الهلال الأحمر الذي استلم المصاب ونقله إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم.