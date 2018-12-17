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لجنة للتشكيلات الإشرافية بتعليم عسير

لجنة للتشكيلات الإشرافية بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=669602
المناطق - أبها

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان تشكيل لجنه للتشكيلات الإشرافية ، برئاسته  وتكليف المساعد للشؤون المدرسية  الأستاذ عبدالرحمن عوضة نائبا للرئيس ، فيما ضمت اللجنة في عضويتها كلا من : المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ،ومدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذ محمد فايع ،أمينا ومقررا ، ومدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ  محمد آل طارش  ،ومديرة إدارة الإشراف التربوي الأستاذة فاطمة الساحلي  .

وتعنى اللجنة بدراسة الاحتياج من المشرفين والمشرفات، وإعلان البرنامج الزمني للترشح ، وإقرار مواعيد الاختبارات والمقابلات ، ودراسة ملفات المتقدمين والمتقدمات ، وتسديد الشواغر وفق الأنظمة وعناصر المفاضلة .

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