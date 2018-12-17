أمين الشرقية يطلع على المبادرات المجمتعية النسائية

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اطلع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير صباح اليوم الإثنين الموافق 10 ربيع الثاني 1440هـ بمقر وكالة التعمير والمشاريع المبادرات التي سيطلقها قسم التواصل المجتمعي بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبدالعزيز الصفيان ورئيسة قسم التواصل المجتمعي النسائي الأستاذة سميرة الزيات، كما اطلع ايضا على أهم المبادرات التي نفذها قسم التواصل المجتمعي النسائي في الفترة الماضية ، وكذلك المبادرات الجديدة التي سيتم تنفيذها في العام المقبل 2019م.

وتهدف هذه المبادرات التي تحرص الأمانة على مشاركة المجتمع فيها إلى تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والتواصل المجتمعي مع كافة أفراد المجتمع ، كما تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع بكافة شرائحه.

من جانبه أثنى معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير على المبادرات التي تم عرضها من قبل رئيسة قسم التواصل المجتمعي الأستاذة سميرة الزيات سواء التي تم تنفيذها أو التي سيتم تنفيذها وإطلاقها بعد أن تم تقديم الشرح التفصيلي لمعاليه عنها، مشيراً إلى أن هذه النوعية من المبادرات تصب في خدمة المجتمع وأن مردودها سيكون إيجابي للغاية على الجميع وستعزز من التواصل بين الأمانة والجتمع وأفراده، كما ستساهم في التعريف بالخدمات التي تقدمها الأمانة للفرد وللمجتمع على حد سواء.

وبارك المهندس الجبير لقسم التواصل المجتمعي النسائي الجهود التي قاموا بها في الفترة السابقة ، متمنياً لهم التوفيق في الفترة المقبلة ونجاح المبادرات بشكل مميز.