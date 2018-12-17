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محافظ ينبع التقى رئيس وأعضاء والجهاز الفني والأداري واللاعبين بنادي رضوى بينبع

محافظ ينبع التقى رئيس وأعضاء والجهاز الفني والأداري واللاعبين بنادي رضوى بينبع

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أمين الشرقية يطلع على المبادرات المجمتعية النسائية

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لجنة للتشكيلات الإشرافية بتعليم عسير

لجنة للتشكيلات الإشرافية بتعليم عسير

منطقة عسير

محافظ ينبع التقى رئيس وأعضاء والجهاز الفني والأداري واللاعبين بنادي رضوى بينبع

محافظ ينبع التقى رئيس وأعضاء والجهاز الفني والأداري واللاعبين بنادي رضوى بينبع
http://almnatiq.net/?p=669611
المناطق - ينبع

أستقبل اليوم محافظ ينبع الأستاذ / سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة رئيس وأعضاء والجهاز الفني والاداري واللاعبين بنادي رضوي بمحافظة ينبع يتقدمهم رئيس النادي الأستاذ / عايد المحياوي حيث في بداية الاستقبال رحب بهم المحافظ وهنأهم بتحقيق بطولة منطقة المدينة المنورة للدرجتين الشباب والأولى مشيدا بالجهود التي بذلها النادي ومنسوبيه من أجل تحقيق البطولات وطالب السحيمي أدارة النادي بمضاعفة الجهد للوصول للهدف المنشود بالصعود للدرجة الثانية والأولى لفريق الشباب من جهته أرجع رئيس نادي رضوى عايد المحياوي تحقيق بطولتي المنطقة لطموح فريق العمل وتعاونه من من أجل تحقيق هذه المنجزات وأضاف أن أهتمام محافظ ينبع بالرياضة كان له دور مهم في تحفيزنا لتقديم الأفضل من أجل رياضة ينبع وفي نهاية اللقاء سلم المحافظ الدروع التذكارية لمنسوبي نادي رضوى من الأجهزة الفنية والإدارية وشركاء النادي وداعم

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