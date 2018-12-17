محافظ طبرجل يستقبل رئيس البلدية الوطبان المعيًن حديثاً

الجوف - محمد الحسن

استقبل محافظ طبرجل المكلف الاستاذ عبيد الفليح الحربي ، بمكتبه اليوم رئيس بلدية محافظة طبرجل المعين حديثًا المهندس ناصر بن عبدالله الوطبان ، بحضور رئيس البلدية السابق المهندس سامي الغامدي الذي تم تعيينه رئيساً لبلدية مركز العيساوية .

ورحب الحربي بالمهندس “الوطبان” مستعرضاً معه الخدمات البلدية عن المحافظة وعن بعض الاحتياجات والجوانب المهمة .

وبدوره عبر “الوطبان” عن شكره لمحافظ طبرجل على حسن الاستقبال والتوجيهات التي تصب في مصلحة المواطن ، والارتقاء بالخدمة التي تقدمها البلدية للمواطنين والمواطنات في المحافظة.

حضر الاستقبال عضو المجلس المحلي الأستاذ خلف بن دعيجاء ونائب رئيس بلدية طبرجل الدكتور ماجد الشحتوت .