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محافظ طبرجل يستقبل رئيس البلدية الوطبان المعيًن حديثاً

محافظ طبرجل يستقبل رئيس البلدية الوطبان المعيًن حديثاً
http://almnatiq.net/?p=669614
الجوف - محمد الحسن

استقبل محافظ طبرجل المكلف الاستاذ عبيد الفليح الحربي ، بمكتبه اليوم رئيس بلدية محافظة طبرجل المعين حديثًا المهندس ناصر بن عبدالله الوطبان ، بحضور رئيس البلدية السابق المهندس سامي الغامدي الذي تم تعيينه رئيساً لبلدية مركز العيساوية  .
ورحب الحربي بالمهندس “الوطبان” مستعرضاً معه الخدمات البلدية عن المحافظة وعن بعض الاحتياجات والجوانب المهمة .

وبدوره عبر “الوطبان” عن شكره لمحافظ طبرجل على حسن الاستقبال والتوجيهات التي تصب في مصلحة المواطن ، والارتقاء بالخدمة التي تقدمها البلدية للمواطنين والمواطنات في المحافظة.
حضر الاستقبال عضو المجلس المحلي الأستاذ خلف بن دعيجاء ونائب رئيس بلدية طبرجل الدكتور ماجد الشحتوت .

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