وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي

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التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في مقر الوزارة اليوم، معالي رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي يرافقه عدد من أعضاء المجلس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية العراقية في مجلس الشورى الأستاذ صالح الخليوي ، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود كاتب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز بن خالد الشمري، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية بوزارة الخارجية الأستاذ سعيد عثمان سويعد.

كما حضره من الجانب العراقي، أعضاء مجلس النواب هشام عبد الملك، ونهلة جبار، ونايف مكيف، وشيروان ميرزا، وحسين ماجد، وعلي يوسف، وفالح ساري، وزياد الجنابي، وسفير الجمهورية لدى المملكة الدكتور قحطان الجنابي.

