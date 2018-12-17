احدث الأخبار

زعيم حزب العمال البريطاني: ماي مهندسة الأزمة الدستورية في بريطانيا
أبرز المواد
 ” اللغة العربية والشباب ” عنوان احتفالية اليوم العالمي للغة العربية في اليونسكو غداً
أبرز المواد
 «السديس» و«القباع» نائبين لرئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية
محليات
 برنامج إعادة إعمار اليمن يدشن عددًا من المشروعات في قطاع الطاقة والمياه والتعليم والنقل بمحافظة المهرة
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يفتتح ورشة العمل أبناء وبنات شهداء الواجب ويدشن مشاريع طبية بجامعة المؤسس
منطقة مكة المكرمة
 وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي
أبرز المواد
 “وزارة العمل” .. شريك استراتيجي لملتقى الاستقدام والموارد البشرية
أبرز المواد
 السعودية تقدم لحماية المواطن اليمني 12 مشروعًا بـ 48 مليون دولار
أبرز المواد
 محافظ طبرجل يستقبل رئيس البلدية الوطبان المعيًن حديثاً
منطقة الجوف
 محافظ ينبع التقى رئيس وأعضاء والجهاز الفني والأداري واللاعبين بنادي رضوى بينبع
منطقة المدينة المنورة
 المالية السعودية تقلب “المعادلات” في التقارير الدولية
أبرز المواد
 أمين الشرقية يطلع على المبادرات المجمتعية النسائية
المنطقة الشرقية
زعيم حزب العمال البريطاني: ماي مهندسة الأزمة الدستورية في بريطانيا

زعيم حزب العمال البريطاني: ماي مهندسة الأزمة الدستورية في بريطانيا

أبرز المواد
” اللغة العربية والشباب ” عنوان احتفالية اليوم العالمي للغة العربية في اليونسكو غداً

” اللغة العربية والشباب ” عنوان احتفالية اليوم العالمي للغة العربية في اليونسكو غداً

أبرز المواد
«السديس» و«القباع» نائبين لرئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية

«السديس» و«القباع» نائبين لرئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية

محليات
برنامج إعادة إعمار اليمن يدشن عددًا من المشروعات في قطاع الطاقة والمياه والتعليم والنقل بمحافظة المهرة

برنامج إعادة إعمار اليمن يدشن عددًا من المشروعات في قطاع الطاقة والمياه والتعليم والنقل بمحافظة المهرة

أبرز المواد

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي
http://almnatiq.net/?p=669624
المناطق - واس

التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في مقر الوزارة اليوم، معالي رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي يرافقه عدد من أعضاء المجلس.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء معالي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية العراقية في مجلس الشورى الأستاذ صالح الخليوي ، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود كاتب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز بن خالد الشمري، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية بوزارة الخارجية الأستاذ سعيد عثمان سويعد.
كما حضره من الجانب العراقي، أعضاء مجلس النواب هشام عبد الملك، ونهلة جبار، ونايف مكيف، وشيروان ميرزا، وحسين ماجد، وعلي يوسف، وفالح ساري، وزياد الجنابي، وسفير الجمهورية لدى المملكة الدكتور قحطان الجنابي.

روابط ذات صلة

زعيم حزب العمال البريطاني: ماي مهندسة الأزمة الدستورية في بريطانيا

زعيم حزب العمال البريطاني: ماي مهندسة الأزمة الدستورية في بريطانيا
” اللغة العربية والشباب ” عنوان احتفالية اليوم العالمي للغة العربية في اليونسكو غداً

” اللغة العربية والشباب ” عنوان احتفالية اليوم العالمي للغة العربية في اليونسكو غداً
«السديس» و«القباع» نائبين لرئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية

«السديس» و«القباع» نائبين لرئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*