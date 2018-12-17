«السديس» و«القباع» نائبين لرئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية

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http://almnatiq.net/?p=669644
المناطق - الرياض

كلف الرئيس التنفيذي لهيئة الملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم ، تكليف المهندس سامي بن علي السديس نائباً للرئيس التنفيذي لشؤون سياسات المُلكية الفكرية والإنفاذ.
الجدير بالذكر أن المهندس سامي السديس من الكفاءات الوطنية المميزة والذي يملك خبرة عملية واسعة في مجال المُلكية الفكرية تتخطى 22 عاماً، حيث سبق له أن عمل رئيساً للجنة الداعمة لحقوق المُلكية الفكرية ورئيساً لمجلس إدارة مكتب البراءات لدول مجلس التعاون الخليجي ومستشاراً لشؤون المُلكية الفكرية في مكتب معالي وزير التجارة والاستثمار ومشرفاً عاماً على مكتب البراءات السعودي.

كما قرر الدكتور عبدالعزيز السويلم بتكليف الدكتور عبدالعزيز بن حمد القبّاع، نائباً للرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة.
الجدير بالذكر أن الدكتور عبدالعزيز القبّاع من القيادات الوطنية المميزة والذي يملك خبرةً واسعه.
و” القبّاع ” حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص القيادة التنظيمية من جامعة ببردين University of Pepperdine) (من الولايات المتحدة الامريكية.
وسبق له أن عمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي وكان مديراً لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية، وعمل خارج المملكة في شركة جي جي سي اليابانية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعمل في وكالة شؤون الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار.

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