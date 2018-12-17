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” اللغة العربية والشباب ” عنوان احتفالية اليوم العالمي للغة العربية في اليونسكو غداً

” اللغة العربية والشباب ” عنوان احتفالية اليوم العالمي للغة العربية في اليونسكو غداً

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” اللغة العربية والشباب ” عنوان احتفالية اليوم العالمي للغة العربية في اليونسكو غداً

” اللغة العربية والشباب ” عنوان احتفالية اليوم العالمي للغة العربية في اليونسكو غداً
http://almnatiq.net/?p=669648
المناطق - واس

بدعم من مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية يستضيف مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية 2018 الذي يقام غداً الثلاثاء , حيث يتضمن الإحتفاء إقامة عدة فعاليات وندوات وحلقات نقاش , بالإضافة لمناقشة قضية ” اللغة العربية والشباب ” والتي تتضمن عدة محاور عن اللغة والهوية، و” اللغة والفنون “، وأيضاً ” اللغة ووسائل التواصل الاجتماعي “, ويشارك في الفعاليات نخبة من المتخصصين من العديد من دول العالم .
ويمثل مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية في الاحتفال المدير العام للمؤسسة صالح بن إبراهيم الخليفي , بحضور مندوب المملكة الدائم لدى اليونسكو السفير إبراهيم البلوي، ومساعد مدير العام للمنظمة ندى الناشف .
وأوضح الخليفي أن مجلس الأمناء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وبمتابعه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز الأمين العام للمؤسسة , يولي محور التنمية الثقافية في استراتيجية المؤسسة اهتماماً ودعماً كبيرين، ويحرص على بناء جسور من التعاون الدائم مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحوار والتواصل بما يسهم في تعزيز الصورة الحقيقية عن العرب والمسلمين.
وأضاف ” تعد مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية شريكاً استراتيجياً لمنظمة اليونسكو لنحو عشرين عاماً على مدى الاهتمام باللغة العربية كقناة لتجسير الفجوة بين الثقافات المختلفة ومحاولة التواصل الحضاري وإقامة حوار عقلاني مع الآخرين، إيمانا بدور المنظمة الرائد في إحلال السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة ، وتعزيزاً لجهودها الملموسة في احلال الالتزام العالمي بقيم العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان ، وفي هذا الإطار تبنت المؤسسة برنامجاً متكاملاً تضمن إبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات أمريكية وأوروبية، وآسيوية، ومنظمات ثقافية وإنسانية عالمية.

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