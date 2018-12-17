قرعة ربع نهائي البطولة العربية.. مواجهة سعودية مصرية وديربي مغاربي

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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية، والتي أجريت في مدينة أبو ظبي الإماراتية، اليوم عن ديربي مغاربي بين الرجاء البيضاوي المغربي ونظيره النجم الساحلي التونسي.

كما أوقعت القرعة، الهلال السعودي في مواجهة الاتحاد الإسكندري المصري.

وجاءت قرعة ربع نهائي البطولة العربية للأندية (كأس زايد) على النحو التالي:

– الهلال السعودي ضد الاتحاد الإسكندري المصري

– الوصل الإماراتي ضد الأهلي السعودي

– الرجاء البيضاوي المغربي ضد النجم الساحلي التونسي

– مولودية الجزائر ضد المريخ السوداني