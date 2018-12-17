استمرار الحملات الأمنية بمنطقة الجوف

استمراراً للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) نفذت شرطة منطقة الجوف يومي الاحد والاثنين الموافق 9 و 10 ربيع الاخر 1440 هـ عدة حملات بمنطقة الجوف والتي جاءت كما يلي:
– قوة الضبط الميداني بمشاركة مفتشي مكتب العمل وبعدة مواقع .
– شرطة محافظة القريات حملة بعدة مواقع بالمحافظة
-شرطة محافظة طبرجل وبعدة مواقع بالمحافظة .
نتج عن تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل .
وجرى إحالتهم الى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظاماً .هذا والله الموفق .
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