أمير الجوف يستقبل المواطنين وأعيان المنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة

، مساء اليوم بصالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه في مدينة سكاكا ، جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها للمواطنين.

كما استقبل سموه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين ، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الجوف ووكلاء الإمارة ومحافظوا المحافظات ورؤساء المراكز .

