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أسرية صوير تنظم أمسية اللغة العربية و الشباب

أسرية صوير تنظم أمسية اللغة العربية و الشباب

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أسرية صوير تنظم أمسية اللغة العربية و الشباب

أسرية صوير تنظم أمسية اللغة العربية و الشباب
http://almnatiq.net/?p=669725
المناطق - الجوف

أقامت جمعية التنمية الأسرية بصوير بمنطقة الجوف يوم الأحد 9 ربيع الآخر 1440 هـ أمسية ثقافية بعنوان اللغة العربية و الشباب ، نفذها الدكتور أحمد بن مضيف السفياني وكيل عميد عمادة شؤون الطلاب بجامعة الجوف ، بحضور عددٍ من المثقفين و المختصين و المهتمين في هذا الجانب ، و ذلك في قاعة الجمعية بصوير .
بدأ الدكتور السفياني الأمسية بالترحيب بالحضور مثمنًا لهم حضورهم الكريم ، و مقدمًا شكره و تقديره لمجلس إدارة الجمعية هذه الدعوة الكريمة ، موضحًا تاريخ اقرار و اعتماد إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية و لغات العمل في الأمم المتحدة ، و جهود المملكة العربية السعودية لمبذولة في هذا الشأن .
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بعد ذلك تحدث السفياني عن أهمية اللغة العربية ، من حيث أنها من أقدم اللغات السامية ، و أكثرها متحدثين ، كما أوضح بأنها من أكثر
اللغات انتشارًا في العالم ، و من  بين اللغات الأربع الأكثر استخدامًا في الإنترنت، وكذلك الأكثر انتشارًا ونموًا .
و ناقش السفياني مع الحضور أهمية اللغة العربية بالنسبة للمسلمين و علاقتها بالقرآن الكريم ، مؤكدًا بأن الله تعهد بحفظ القرآن الكريم و هو ما يعني حفظ اللغة العربية ، و طال في الوقت ذاته المحافظة على هذه اللغة و تنشئة الأطفال عليها ، من خلال تعليمهم القرآن الكريم و حثّهم على القراءة و الاطلاع و توجيه التقنية الحديث في التعليم .
و ختم الدكتور السفياني الأمسية بمناقشة عددٍ من المشاكل التي تواجه اللغة العربية و أسبابها و طرح عددٍ من الحلول المناسبة لحل هذه المشاكل ، ثم أجاب على تساؤلات و استفسارات الحضور و مداخلاتهم بهذا الشأن .
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و في ختام اللقاء قدم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير الأستاذ عطالله بن مكمي الرويلي شكره و تقديره للدكتور السفياني على إجابته للدعوة و تقديمه مبادرة من خلال إقامة لقاء تدريبي في وقتٍ لاحق ، و الشكر موصول للحضور على تفاعلهم و حضورهم و تعاونهم مع برامج الجمعية ، مؤكدًا في الوقت ذاته
سعي الجمعية في تقديم المزيد من البرامج و المناشط المختصة لكل أفراد الأسرة .

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