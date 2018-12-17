أسرية صوير تنظم أمسية اللغة العربية و الشباب

أقامت جمعية التنمية الأسرية بصوير بمنطقة الجوف يوم الأحد 9 ربيع الآخر 1440 هـ أمسية ثقافية بعنوان اللغة العربية و الشباب ، نفذها الدكتور أحمد بن مضيف السفياني وكيل عميد عمادة شؤون الطلاب بجامعة الجوف ، بحضور عددٍ من المثقفين و المختصين و المهتمين في هذا الجانب ، و ذلك في قاعة الجمعية بصوير .

بدأ الدكتور السفياني الأمسية بالترحيب بالحضور مثمنًا لهم حضورهم الكريم ، و مقدمًا شكره و تقديره لمجلس إدارة الجمعية هذه الدعوة الكريمة ، موضحًا تاريخ اقرار و اعتماد إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية و لغات العمل في الأمم المتحدة ، و جهود المملكة العربية السعودية لمبذولة في هذا الشأن .

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بعد ذلك تحدث السفياني عن أهمية اللغة العربية ، من حيث أنها من أقدم اللغات السامية ، و أكثرها متحدثين ، كما أوضح بأنها من أكثر

اللغات انتشارًا في العالم ، و من بين اللغات الأربع الأكثر استخدامًا في الإنترنت، وكذلك الأكثر انتشارًا ونموًا .

و ناقش السفياني مع الحضور أهمية اللغة العربية بالنسبة للمسلمين و علاقتها بالقرآن الكريم ، مؤكدًا بأن الله تعهد بحفظ القرآن الكريم و هو ما يعني حفظ اللغة العربية ، و طال في الوقت ذاته المحافظة على هذه اللغة و تنشئة الأطفال عليها ، من خلال تعليمهم القرآن الكريم و حثّهم على القراءة و الاطلاع و توجيه التقنية الحديث في التعليم .

و ختم الدكتور السفياني الأمسية بمناقشة عددٍ من المشاكل التي تواجه اللغة العربية و أسبابها و طرح عددٍ من الحلول المناسبة لحل هذه المشاكل ، ثم أجاب على تساؤلات و استفسارات الحضور و مداخلاتهم بهذا الشأن .

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و في ختام اللقاء قدم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير الأستاذ عطالله بن مكمي الرويلي شكره و تقديره للدكتور السفياني على إجابته للدعوة و تقديمه مبادرة من خلال إقامة لقاء تدريبي في وقتٍ لاحق ، و الشكر موصول للحضور على تفاعلهم و حضورهم و تعاونهم مع برامج الجمعية ، مؤكدًا في الوقت ذاته

سعي الجمعية في تقديم المزيد من البرامج و المناشط المختصة لكل أفراد الأسرة .