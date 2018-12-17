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المجلس البلدي يجتمع مع امين منطقة عسير

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المجلس البلدي يجتمع مع امين منطقة عسير

المجلس البلدي يجتمع مع امين منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=669728
المناطق - عسير
عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعاً اليوم الاثنين حضره أمين منطقة عسير د وليد بن محمد الحميدي.
وافتتح الاجتماع الذي عقد في ديوانية المجلس بكلمه ترحيبيه من رئيس المجلس وبعد ذلك تم طرح العديد من المحاور المهمة على سعادة الامين والتي تهم المواطن والمنطقة من مشاريع تنمويه وسفلته وإنارة وحدائق.
وفِي ختام الاجتماع شكر سعادة الامين رئيس المجلس وأعضاءه على الجهود الملموسة في خدمة المنطقة.

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