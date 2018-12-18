البحرين تؤكد تضامنها مع المملكة تجاه ما صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ الأمريكي

المناطق - الرياض

أكدت مملكة البحرين تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية بشأن استنكارها للموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يستند إلى ادعاءات غير صحيحة، ويعُد تدخلاً مرفوضا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ويسيء إلى علاقات الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجية والقوية مع دول المنطقة.

وجددت مملكة البحرين تقديرها للجهود الكبيرة والإسهامات الدؤوبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – في إرساء الأمن والسلام وتعزيز التنمية في مختلف دول العالم، ومواصلة الدور القيادي التاريخي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، بما اختصها الله تعالى من مكانة رفيعة وهيأ لها من قيادة حكيمة وبما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي، جعلها الركيزة الأهم لتحقيق الاستقرار الشامل في المنطقة وفي العالم أجمع، والداعم الأقوى للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله والتصدي بقوة لداعميه ومموليه.

ونوهت مملكة البحرين بالمواقف المسؤولة والجهود الكبيرة لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ومبادراته المتواصلة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، والتزام فخامته بالعمل المشترك مع الحلفاء بما يعكس قوة ومتانة علاقات الصداقة والحرص المتبادل على تعزيز التحالف الاستراتيجي لضمان تجاوز كافة التحديات.