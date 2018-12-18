خدمات تقنية لضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة

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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة تقديم خدماتها لضيوف المجموعة الثالثة عشرة من البرنامج البالغ عددهم ٢٠٣ ضيفاً من ثماني دول أفريقية.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج الاستضافة الدكتور عبدالله بن محمد الصامل, أن الوزارة تحرص على مواكبة رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، وبرنامج التحول الوطني “٢٠٢٠”، للتسهيل والتطوير المستمر لعمل البرنامج، وتوظيف التقنية الحديثة لخدمة المستضافين وراحتهم.

وأفاد أن التطبيقات الإلكترونية تشمل : التطبيق الأساسي للأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، وتطبيق اللجان العاملة وإدارة الاجتماعات، وتطبيق تقييم، وتطبيق تواصل.

من جانبهم ثمن الضيوف الجهود التي تقدمها الشؤون الإسلامية في تنويع الخدمات وتميزها للمشاركين في البرنامج، وبما يتوافق مع التقنية الحديثة التي سهلت إيصال الخدمات وبلغات عالمية للجميع، سائلين العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ خير الجزاء، وأن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها.