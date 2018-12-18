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وزير الدفاع اليمني يعلن عن إيقاف إطلاق النار في الحديدة

وزير الدفاع اليمني يعلن عن إيقاف إطلاق النار في الحديدة
http://almnatiq.net/?p=669745
المناطق - وكالات

أصدر وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي توجيهاته إلى كل من قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقائد محور الحديدة، بإيقاف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن, اعتباراً من الساعة (00 ر00) الليلة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أنهُ جاء في توجيه وزير الدفاع اليمني ” بحسب توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية يتم إيقاف إطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة الصليف ورأس عيسى اعتبارا من الساعة (00 ر00) الموافق 18 / 12 / 2018 م “.

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