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الجيش الأمريكي يعلن مقتل 62 مسلحا في 6 ضربات جوية بالصومال

الجيش الأمريكي يعلن مقتل 62 مسلحا في 6 ضربات جوية بالصومال
http://almnatiq.net/?p=669751
المناطق - وكالات

أعلن الجيش الأمريكي اليوم عن مقتل 62 مسلحًا في ست ضربات جوية يومي السبت والأحد الماضيين في محيط منطقة جندرشي بإقليم بنادر في وسط الصومال.
وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان إن أربع ضربات نفذت يوم السبت أسفرت عن مقتل 34 مسلحًا فيما نفذت ضربتان يوم الأحد سقط خلالهما 28 قتيلا.
وقال بيان القيادة ” نفذت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) وشركاؤنا الصوماليون تلك الضربات الجوية لمنع الإرهابين من استغلال المناطق النائية كملاذ آمن للتآمر وتوجيه الأوامر والتجنيد والإيعاز بشن هجمات مستقبلية”.
وأكد بيان القيادة العسكرية الأمريكية أن الضربات الجوية كانت من بين أشرس الضربات هذا العام ولم تسفر عن مقتل أي مدنيين.

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