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المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا: يجب على القوات البرية والقدرات الصاروخية الإيرانية الخروج من سوريا

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المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا: يجب على القوات البرية والقدرات الصاروخية الإيرانية الخروج من سوريا

المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا: يجب على القوات البرية والقدرات الصاروخية الإيرانية الخروج من سوريا
http://almnatiq.net/?p=669754
المناطق - وكالات

طالب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري اليوم بخروج جميع القوات البرية والقدرات الصاروخية الإيرانية من سوريا.
وأضاف المبعوث الأمريكي في مؤتمر صحافي في واشنطن أن التواجد الإيراني في سوريا “يمثل تهديدًا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة”.
وجدد المبعوث التأكيد على أن الولايات المتحدة لديها ثلاثة أهداف رئيسة في سوريا تتمثل في إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي، ورؤية نظام لا يؤدي إلى المزيد من المآسي الإنسانية، وإخراج القوات الإيرانية من هذا البلد.

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