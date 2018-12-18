المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا: يجب على القوات البرية والقدرات الصاروخية الإيرانية الخروج من سوريا

المناطق - وكالات

طالب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري اليوم بخروج جميع القوات البرية والقدرات الصاروخية الإيرانية من سوريا.

وأضاف المبعوث الأمريكي في مؤتمر صحافي في واشنطن أن التواجد الإيراني في سوريا “يمثل تهديدًا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة”.

وجدد المبعوث التأكيد على أن الولايات المتحدة لديها ثلاثة أهداف رئيسة في سوريا تتمثل في إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي، ورؤية نظام لا يؤدي إلى المزيد من المآسي الإنسانية، وإخراج القوات الإيرانية من هذا البلد.