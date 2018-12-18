احدث الأخبار

إطلاق برنامج ابتعاث المواهب السعودية في كرة القدم وتطويرها
أبرز المواد
 الحوثي يخرق هدنة الحديدة مع بدء سريان وقف إطلاق النار
أبرز المواد
 الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وأسواق الأسهم
أبرز المواد
 الاتحاد الإنجليزي يصدر قرارا جديدا بشأن مورينيو
أبرز المواد
 البيت الأبيض: ترامب لم يقل لأردوغان إنه سيسلم غولن
أبرز المواد
 “الفاو” والجامعة العربية توقعان اتفاقا لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المنطقة
أبرز المواد
 المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا: يجب على القوات البرية والقدرات الصاروخية الإيرانية الخروج من سوريا
أبرز المواد
 الجيش الأمريكي يعلن مقتل 62 مسلحا في 6 ضربات جوية بالصومال
أبرز المواد
 مفتي هونج كونج يرفض موقف “الشيوخ الأمريكي” ويثمن دور قيادة المملكة في خدمة الحرمين
أبرز المواد
 وزير الدفاع اليمني يعلن عن إيقاف إطلاق النار في الحديدة
أبرز المواد
 خدمات تقنية لضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة
أبرز المواد
 دول العالم تتوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن اللاجئين وتلتزم باستجابة أكثر فعالية وإنصافا
أبرز المواد
إطلاق برنامج ابتعاث المواهب السعودية في كرة القدم وتطويرها

إطلاق برنامج ابتعاث المواهب السعودية في كرة القدم وتطويرها

أبرز المواد
الحوثي يخرق هدنة الحديدة مع بدء سريان وقف إطلاق النار

الحوثي يخرق هدنة الحديدة مع بدء سريان وقف إطلاق النار

أبرز المواد
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وأسواق الأسهم

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وأسواق الأسهم

أبرز المواد
الاتحاد الإنجليزي يصدر قرارا جديدا بشأن مورينيو

الاتحاد الإنجليزي يصدر قرارا جديدا بشأن مورينيو

أبرز المواد

“الفاو” والجامعة العربية توقعان اتفاقا لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المنطقة

“الفاو” والجامعة العربية توقعان اتفاقا لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=669757
المناطق - وكالات

وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وجامعة الدول العربية اليوم اتفاقًا بقيمة 500 ألف دولار لتعزيز جهودهما المشتركة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية.
ويبرز الاتفاق الذي تم توقيعه في المكتب الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالقاهرة، التزام الطرفين بالعمل معًا مع دول المنطقة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة بحلول عام 2030.
ويأتي هذا الاتفاق بين المنظمتين في ظل تزايد معدلات الجوع وسوء التغذية، بما يؤثر على 40.2 مليون شخص في المنطقة.
وأوضح المدير العام المساعد للفاو وممثل المنظمة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد السلام ولد أحمد في كلمة له خلال توقيع الاتفاق، أن هناك حاجة لبذل الجهود الآن لمواجهة التدهور في حالة الأمن الغذائي في المنطقة من ناحية وبناء شراكات يمكنها تعزيز قدرة الدول على مكافحة الجوع في السنوات القادمة من ناحية أخرى، واصفًا الاتفاق بأنه “محطة بارزة” ستساعد في دفع الجهود المشتركة لبناء منطقة خالية من الجوع.
من جهتها أكدت مديرة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية ندى العجيزي أن الشراكة مع منظمة “الفاو” ستقوي التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بدعم سياسي من الجامعة العربية، مشيرة إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام والنمو الزراعي الشامل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.

روابط ذات صلة

إطلاق برنامج ابتعاث المواهب السعودية في كرة القدم وتطويرها

إطلاق برنامج ابتعاث المواهب السعودية في كرة القدم وتطويرها
الحوثي يخرق هدنة الحديدة مع بدء سريان وقف إطلاق النار

الحوثي يخرق هدنة الحديدة مع بدء سريان وقف إطلاق النار
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وأسواق الأسهم

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وأسواق الأسهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*