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الاتحاد الإنجليزي يصدر قرارا جديدا بشأن مورينيو

الاتحاد الإنجليزي يصدر قرارا جديدا بشأن مورينيو

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الاتحاد الإنجليزي يصدر قرارا جديدا بشأن مورينيو

الاتحاد الإنجليزي يصدر قرارا جديدا بشأن مورينيو
http://almnatiq.net/?p=669763
المناطق - وكالات

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد لن يتعرض لأي إجراء جديد بعد اتهامه بالتلفظ بعبارات مسيئة عقب فوز فريقه على نيوكاسل يونايتد بالدوري الممتاز في أكتوبر الماضي.

وبرأت لجنة المسابقات المستقلة مورينيو في 31 اكتوبر الماضي وأكد الاتحاد، الذي طعن على القرار الشهر الماضي، اليوم أن القرار تم تأييده وانتهى الأمر.

وقال الاتحاد في بيان “الاتحاد الإنجليزي يرحب بالقرار الأصلي للجنة الطعن وتأييد طعنها ضد السيد مورينيو لاستخدامه ألفاظا مسيئة ومهينة بلغة غير لائقة عقب مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد.

“ويحترم أيضا قرار لجنة المسابقات المستقلة بإسقاط الاتهام عقب الحجج القانونية التي قدمها السيد مورينيو.

“في الوقت الذي قبل فيه الاتحاد اختلافه مع لجنة المسابقات المستقلة إلا أنه يأمل التوضيح بأنه سيواصل اتخاذ إجراءات ضد أي شكل من أشكال الألفاظ والسلوكيات المسيئة والمهينة و غير المناسبة التي تحدث أمام الكاميرا”.

وواجه المدرب البرتغالي اتهاما بأنه وجه سبابا بلغته الأم نحو كاميرا كانت تلاحقه على خط التماس عقب الفوز 3-2 بعد انتفاضة أمام نيوكاسل في ملعب أولد ترافورد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 17 مباراة عقب خسارته 3-1 على ملعب ليفربول الأحد.

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