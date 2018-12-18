الحوثي يخرق هدنة الحديدة مع بدء سريان وقف إطلاق النار

المناطق - وكالات

أفاد موقع “سكاي نيوز” في اليمن نقلا عن مصادر عسكرية يمنية بأن ميليشيات الحوثي شنت قصفا مدفعيا باتجاه مواقع القوات المشتركة في شرق مدينة الحديدة الواقعة غرب اليمن وذلك بعد وقت قصير من دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وأضافت المصادر أن قصف الحوثيين نُفذ من مناطق خاضعة لسيطرتهم في كل من شارع الثلاثين وحي الغليل وكلية الآداب.

من جهته، أكد محافظ الحديدة اليمنية، الحسن علي طاهر، أن المتمردين الحوثيين خرقوا الهدنة. وأوضح طاهر أن الانقلابيين يستهدفون المدنيين اليمنيين العزل.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة حيز التنفيذ في تمام منتصف الليل بالتوقيت المحلي لليمن وذلك حسب الجدول الزمني الذي أعلنته الأمم المتحدة.

وكانت الحكومة الشرعية اليمنية قد أعطت أوامر بإيقاف إطلاق النار في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقيادة محور الحديدة وفق الاتفاق الذي يشمل محافظه ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى.

وأوضح المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفث في بيان له أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة سوف تباشر عملها لتحويل الزخم الناتج عن مشاورات السويد الى واقع ملموس على الأرض.