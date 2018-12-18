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اقرار الميزانية العامة للدولة اليوم.. ومؤتمر صحفي لوزير المالية لإعلان التفاصيل

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اقرار الميزانية العامة للدولة اليوم.. ومؤتمر صحفي لوزير المالية لإعلان التفاصيل

اقرار الميزانية العامة للدولة اليوم.. ومؤتمر صحفي لوزير المالية لإعلان التفاصيل
http://almnatiq.net/?p=669776
المناطق_الرياض

يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) اليوم. حيث يُنتظر أن تُقرَّ الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

ويتم خلال الجلسة استعراض ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2018، والموازنة التقديرية لعام 2019م.

وينتظر أن يعقد وزير المالية محمد الجدعان مؤتمراً صحفياً بعد إقرار الميزانية، يتناول فيه تفاصيل الميزانية ويجيب على استفسارات الإعلاميين.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قدأ قبل أيام قليلة أن ميزانية العام القادم ستكون تنموية توسعية، ولن تختلف كثيرًا عن أرقام البيان التمهيدي الذي أُعلن في شهر سبتمبر الماضي.

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