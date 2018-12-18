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تحديث لسد 7 ثغرات أمنية في WordPress

تحديث لسد 7 ثغرات أمنية في WordPress
http://almnatiq.net/?p=669780
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أطلق مطورو برنامج التدوين WordPress تحديثاً جديداً لسد 7 ثغرات أمنية في برنامج إدارة المحتوى الإلكتروني مفتوح المصدر.

وأوضح المطورون أنه يتعين على المستخدمين تثبيت الإصدار الآمن، الذي يحمل الرقم 5.0.1، على وجه السرعة للحماية من هجمات القراصنة.

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