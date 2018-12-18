تحديث لسد 7 ثغرات أمنية في WordPress

المناطق_وكالات

أطلق مطورو برنامج التدوين WordPress تحديثاً جديداً لسد 7 ثغرات أمنية في برنامج إدارة المحتوى الإلكتروني مفتوح المصدر.

وأوضح المطورون أنه يتعين على المستخدمين تثبيت الإصدار الآمن، الذي يحمل الرقم 5.0.1، على وجه السرعة للحماية من هجمات القراصنة.