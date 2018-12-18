تحديث لسد 7 ثغرات أمنية في WordPress

أطلق مطورو برنامج التدوين WordPress تحديثاً جديداً لسد 7 ثغرات أمنية في برنامج إدارة المحتوى الإلكتروني مفتوح المصدر.
وأوضح المطورون أنه يتعين على المستخدمين تثبيت الإصدار الآمن، الذي يحمل الرقم 5.0.1، على وجه السرعة للحماية من هجمات القراصنة.
أطلق مطورو برنامج التدوين WordPress تحديثاً جديداً لسد 7 ثغرات أمنية في برنامج إدارة المحتوى الإلكتروني مفتوح المصدر.
وأوضح المطورون أنه يتعين على المستخدمين تثبيت الإصدار الآمن، الذي يحمل الرقم 5.0.1، على وجه السرعة للحماية من هجمات القراصنة.
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