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الإطاحة بامرأتين من الجنسية الإندونيسية بـ”جدة”.. هذا ما عثرت عليه الشرطة بحوزتهما!

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الإطاحة بامرأتين من الجنسية الإندونيسية بـ”جدة”.. هذا ما عثرت عليه الشرطة بحوزتهما!

الإطاحة بامرأتين من الجنسية الإندونيسية بـ”جدة”.. هذا ما عثرت عليه الشرطة بحوزتهما!
http://almnatiq.net/?p=669786
المناطق_جدة

تحقق شرطة البلد بمحافظة جدة مع امرأتين من الجنسية الإندونيسية مخالفتين لأنظمة الإقامة؛ وذلك بعد ضبط شنطتين، كانتا بحوزتهما، بداخلهما حبال وطلاسم سحرية.
وفي التفاصيل فإن دوريات الأمن بمحافظة جدة أثناء تمشيطها موقع حي البلد بالمحافظة اشتبهت بامرأتين تسيران على الأقدام، وبعد استيقافهما وطلب الإقامة أفادتا بأنهما مجهولتان، ولا تحملان إقامتيهما.
من الجنسية الإندونيسية
وتابعت المصادر بحسب “سبق”، تم التحفظ عليهما، واتضح أنهما من الجنسية الإندونيسية، وبعد تفتيشهما وُجد بحوزتهما شنطتان بحجم صغير، بداخلهما حبال وطلاسم سحرية، وتبلغ إحداهما 50 عامًا، والأخرى 25 عامًا.
فيما تم إعداد محضر بالواقعة، وتسليم المرأتين إلى مركز شرطة البلد لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.

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