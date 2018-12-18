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ديون قطر تقفز إلى 92 مليار دولار

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ديون قطر تقفز إلى 92 مليار دولار

ديون قطر تقفز إلى 92 مليار دولار
http://almnatiq.net/?p=669787
المناطق_الرياض

قال جهاز التخطيط والإحصاء القطري، في تقرير بعنوان “الآفاق الاقتصادية 2018 – 2022″، إن الدين العام القطري صعد من قرابة 297 مليار ريال (81.7 مليار دولار) في ديسمبر إلى 333.5 مليار ريال (91.7 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي.
وكشف تقرير جهاز الإحصاء القطري، اليوم، أن الدين الخارجي بلغ 40 مليار دولار، حتى نهاية نوفمبر الماضي، صعوداً من 108.9 مليار ريال (29.9 مليار دولار) بنهاية 2017.
وحصلت قطر على قرابة 20 مليار دولار أمريكي عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزانة منذ المقاطعة العربية، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح في تاريخ قطر.
ووفق أرقام رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، الشهر الماضي، سحبت حكومة قطر ما قيمته 18 مليار ريال (5 مليارات دولار) من ودائعها في البنوك المحلية خلال يوليو الماضي.
بينما أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي مطالبات البنوك التجارية في البلاد على حكومة قطر بلغ 302 مليار ريال (83 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر الماضي.
ووفقاً للبيانات، فإن القروض المستحقة على قطر لصالح البنوك تتوزع بين ائتمان (قروض وتمويلات)، إضافة إلى أوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).

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