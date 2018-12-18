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80 صحفياً قتلوا في 2018

80 صحفياً قتلوا في 2018
http://almnatiq.net/?p=669806
المناطق_وكالات

ذكرت منظمة مراسلين بلا حدود، أن 80 صحفياً على الأقل قتلوا في 2018 بسبب عملهم.وقالت المنظمة في تقرير صدر، اليوم الثلاثاء، في برلين إن “أكثر من نصف هؤلاء الصحفيين قتلوا أثناء أداء عملهم في وسائل إعلام في خمس دول فقط هي أفغانستان، وسوريا، والمكسيك، واليمن، والهند”.

وحسب التقرير السنوي للمنظمة بشأن حرية الصحافة، قُتل 15 صحفياً في أفغانستان و11 في سوريا، و9 في المكسيك و8 في اليمن و6 في الهند.

كما ذكر التقرير أن ستة 6 صحفيين لقوا حتفهم في الولايات المتحدة، منهم أربعة 4 قتلوا في هجوم على صحيفة “كابيتال جازيت” في ماريلاند.

وأفادت المنظمة أن 348 صحفياً سجنوا حول العالم ويتم احتجاز هؤلاء الأشخاص في خمسة 5 بلدان فقط هي، الصين، 60 صحفياً وتركيا 33 صحفياً وإيران 28 صحفياً.وفي السنوات العشر الماضية، قتل 702 صحفي محترف حول العالم.

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