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شاهد: رئيس هيئة الأركان السعودي يصل الخرطوم

شاهد: رئيس هيئة الأركان السعودي يصل الخرطوم
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المناطق_الرياض

وصل رئيس هيئة الأركان السعودي، الفريق أول فياض حامد الرويلي إلى العاصمة السودانية الخرطوم مساء امس الاثنين، مع وفد من الجيش السعودي.

وبحسب التفاصيل فإن زيارة الفريق الرويلي تأتي لحضور ختام مناورات عسكرية في البحر الأحمر يجريها الجيش السوداني.

وأشار مصدر العسكري أن الدعوة وجهت لعدد من وزراء الدفاع ورؤساء هيئة الأركان في دول الجوار ودول البحر الأحمر لحضور ختام المناورات.

والتقي الفريق أول فياض الرويلي، بوزير الدفاع السوداني عوض ابن عوف للتفاكر في عدد من القضايا المشتركة.

وفي الأسبوع الماضي ، كانت السعودية قد أعلنت أنه تم الاتفاق على فكرة تأسيس كيان لدول البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذا الكيان سيعزز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض. ويضم كيان البحر الأحمر كلاً من السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.

وسيشهد الفريق فياض تخريج عدد من الضباط السعوديين من كلية الأركان والكلية الحربية السودانية.

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