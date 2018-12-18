احدث الأخبار

نادي تبوك لذوي الاحتياجات الخاصة يعقد اجتماعه الثاني عشر
منطقة تبوك
 المملكة تترأس (4) لجان فنية بالمنظمة العربية للطيران المدني
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يصدر تكليفات رؤساء مراكز وعددا من الموظفين
أبرز المواد
 عمادة خدمة المجتمع بوادي الدواسر تُناقش سبل التعاون المشترك في التعليم والتدريب
منطقة الرياض
 خادم الحرمين الشريفين يأمر باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات لمدة عام مالي واحد
أبرز المواد
 وزارة العدل تصدر 163 ألف وكالة إلكترونية في شهر
أبرز المواد
 القتل قصاصاً في أحد الجناة بالقصيم
أبرز المواد
 الجنادرية 33 .. تاريخ تليد و حاضر زاهر
أبرز المواد
 القتل قصاصاً في جانية أثيوبية لقتلها غلباء البيشي بالدمام
أبرز المواد
 الضمان الصحي: غرامة مالية وإيقاف الخدمات عن الشركات التي لا توفر التأمين الصحي لمنسوبيها
أبرز المواد
 الرئيس الصيني: لا أحد يمكنه أن يملي علينا ما نفعله
أبرز المواد
 أسعار النفط تواصل تراجعها في آسيا
أبرز المواد
نادي تبوك لذوي الاحتياجات الخاصة يعقد اجتماعه الثاني عشر

نادي تبوك لذوي الاحتياجات الخاصة يعقد اجتماعه الثاني عشر

منطقة تبوك
المملكة تترأس (4) لجان فنية بالمنظمة العربية للطيران المدني

المملكة تترأس (4) لجان فنية بالمنظمة العربية للطيران المدني

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يصدر تكليفات رؤساء مراكز وعددا من الموظفين

أمير منطقة جازان يصدر تكليفات رؤساء مراكز وعددا من الموظفين

أبرز المواد
عمادة خدمة المجتمع بوادي الدواسر تُناقش سبل التعاون المشترك في التعليم والتدريب

عمادة خدمة المجتمع بوادي الدواسر تُناقش سبل التعاون المشترك في التعليم والتدريب

منطقة الرياض

القتل قصاصاً في أحد الجناة بالقصيم

القتل قصاصاً في أحد الجناة بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=669835
المناطق - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة ،فيما يلي نصه :
قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).
أقدم / محيا بن معاود بن مريشد المظيبري الرشيدي – سعودي الجنسية – على قتل / سعود بن عتيق بن عيد الرقاص الرشيدي – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش عدة طلقات أدت لوفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل استيفائه إلى بلوغ ورشد القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرتين ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل مورثهما وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محيا بن معاود بن مريشد المظيبري الرشيدي – سعودي الجنسية – اليوم الثلاثاء 11 / 4 / 1440هـ، بمحافظة النبهانية في منطقة القصيم.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

روابط ذات صلة

المملكة تترأس (4) لجان فنية بالمنظمة العربية للطيران المدني

المملكة تترأس (4) لجان فنية بالمنظمة العربية للطيران المدني
أمير منطقة جازان يصدر تكليفات رؤساء مراكز وعددا من الموظفين

أمير منطقة جازان يصدر تكليفات رؤساء مراكز وعددا من الموظفين
خادم الحرمين الشريفين يأمر باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات لمدة عام مالي واحد

خادم الحرمين الشريفين يأمر باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات لمدة عام مالي واحد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*