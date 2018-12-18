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عمادة خدمة المجتمع بوادي الدواسر تُناقش سبل التعاون المشترك في التعليم والتدريب

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عمادة خدمة المجتمع بوادي الدواسر تُناقش سبل التعاون المشترك في التعليم والتدريب

عمادة خدمة المجتمع بوادي الدواسر تُناقش سبل التعاون المشترك في التعليم والتدريب
http://almnatiq.net/?p=669844
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

عُقد يوم أمس إجتماعاً مشترك ضم وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة وادي الدواسر ، الدكتور شارع آل وديان ، ومدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري، ومدير عام شركة كادر السعودية لتطوير وتحديث التعليم المحدودة الدكتور قيس مومني.

وأوضح  وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور شارع الوديان ، أن الاجتماع ناقش سبل التعاون المشترك في مجال التعليم المستمر والتدريب ، انطلاقا من حرص الوكالة على إقامة البرامج التعليمية والتدريبية النوعية للمجتمع بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية ، والعمل على تهيئة  الشباب لسوق العمل بجودة وكفاءة عالية تنبثق من معايير أقرتها وتتابعها العمادة لخدمة كافة شرائح المجتمع والجهات الحكومية والشركات للمساهمة بدور فعال في تحقيق التنمية المستدامة في وطننا الغالي.

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