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أمير منطقة جازان يصدر تكليفات رؤساء مراكز وعددا من الموظفين

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أمير منطقة جازان يصدر تكليفات رؤساء مراكز وعددا من الموظفين

أمير منطقة جازان يصدر تكليفات رؤساء مراكز وعددا من الموظفين
http://almnatiq.net/?p=669847
جازان - فضة آل عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وبناء على مارفعه صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة جازان، قرارات إدارية تقضي بتكليف عددا من رؤساء المراكز والموظفين ، أوضح ذلك مدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة عادل بن أحمد الزائري، مبينا بأن المكلفين هم :

-تكليف الموظف عبدالله بن أحمد سك بالعمل بمحافظة أبوعريش .
– تكليف الموظف حسن بن أحمد حريصي بالعمل بمحافظة العارضة.
-تكليف الموظف احمد بن جابر قرادي بالعمل بمركز منجد .
-تكليف الموظف حمد بن مسفر القحطاني بالعمل رئيسا لمركز دفا .
-تكليف الموظف احمد بن علي العزي بالعمل رئيسا لمركز وساع.
-تكليف الموظف سحمان بن مبارك السبيعي بالعمل رئيسا لمركز عمود.
-تكليف ابراهيم بن عبدالله أبو ملحه بالعمل رئيسا لمركز عثوان.
-تكليف الموظف عبدالرحمن بن حسين عسيري بالعمل رئيسا لمركز ملاطس.
-تكليف الموظف يحي بن حسن غزواني بالعمل رئيسا لمركز الشجعة.
-تكليف الموظف شجاع بن سعيد السبيعي بالعمل رئيسا لمركز قيس.

من جانبهم، أعرب المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم واعتزازهم بهذه الثقة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، سائلين الله عز وجل أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر لتقديم كافة الخدمات والاحتياجات للمواطنين والمقيمين بمختلف المراكز .

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