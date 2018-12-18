مدير جامعة القصيم يفتتح الملتقى الطبي البحثي الثاني عشر

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افتتح معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، صباح اليوم الثلاثاء 11/4/1440هـ، الملتقى الطبي البحثي الثاني عشر الذي تنظمه كلية الطب البشري في مقر العيادات الطبية بالمدينة الجامعية بالمليداء، حيث يشهد الملتقى مشاركات بحثية في كافة التخصصات الصحية من مختلف كليات المملكة، ويحوي معرضا للملصقات البحثية بمشاركة 57 بحثا من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، كما يتيح الملتقى للباحثين من مختلف الجامعات على مستوى المملكة الحصول على تغذية راجعة من المختصين، وشهد الحفل حضور وكيل الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا الدكتور أحمد التركي، ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور محمد المحيميد ومسؤولي الجامعة والطلاب والطالبات.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد العمرو عميد كلية الطب البشري في كلمته أمام الحفل الرسمي للملتقى جهود أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الكليات الصحية في ميادين البحث والاستكشاف، مؤكدًا أن الجميع يدرك ما للبحث العلمي من أهمية بالغة في تقدم المعرفة البشرية والتي فكت شفرة الكثير من الأمراض التي كانت مستعصية، ومكنت الأطباء من التحكم بها وتحسين صحة الفرد والمجتمع، مشيرًا إلى أن البحث العلمي يعتبر من أدوات تنفيذ رؤية 2030، حيث أولت الدولة رعايتها واهتمامها إلى البحث العلمي في مختلف القطاعات مما ساهم في تقدم الجامعات السعودية على سلم التصنيفات الأكاديمية العربية والعالمية.

وأكد “العمرو” أن جامعة القصيم لم تكن يوما بعيدة عن البحث العلمي على مستوى أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب، وأن هذا اللقاء ما هو إلا ثمرة من ثمار تلك الجهود، حيث بلغ مجموع الأبحاث العلمية المقدمة في هذا الملتقى 71 بحثا في مختلف التخصصات الصحية من مختلف مناطق المملكة، تم قبول 57 بحثا منها لتعرض في الملتقى كملصقات بحثية وعروض شفوية، مقدما شكره لمعالي مدير الجامعة على دعمه ورعايته، كما قدم الشكر لأعضاء اللجنة المنظمة وجميع المشاركين والعاملين في هذا الملتقى.

وفي ختام الحفل كرم معالي مدير الجامعة الطلاب والطالبات المتميزين في الاختبار التحصيلي وهم: عبد المجيد عبدالله هادي الحربي، وفيصل فهد محمد المشعلي، ونوف سالم فهد المزيد، وسامي عبدالله عبدالرحمن الرسيني، ويزيد إبراهيم حمد الجفير، وفي مطلق حمود الحربي، وغاده صالح محمد الحامد، وابتهاج محمد راشد الحربي، وعبدالرحمن بن صالح البازعي، و فاطمة سليمان عبدالعزيز السلطان، كما كرم معاليه شركة آل زيدان التجارية لرعايتها للملتقى.