الإمارات تؤكد تضامنها مع المملكة في موقفها تجاه ما صدر مؤخرًا من مجلس الشيوخ الأمريكي

المناطق - واس

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في موقفها تجاه ما صدر مؤخرًا عن مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية والتعرض لقيادتها وتحت أي مسوغ وضد كل من يحاول المساس بموقع المملكة وبمكانتها الإقليمية.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات – في بيان لها – اليوم رفضها أية ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة ولكل المحاولات التي من شأنها إلحاق الضرر بدور المملكة العربية السعودية الأساسي في إرساء الأمن والسلام الإقليمي ومكانتها العربية والإسلامية والدولية.

وأعربت في بيانها، عن تقدير دولة الإمارات العميق للمملكة العربية السعودية ودورها في أمن واستقرار المنطقة ، مجددة تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت إلى جانب المملكة فيما تبذله من جهود لمواجهة التطرف والإرهاب وتأكيدها على أهمية العمل الدولي لتعزيز السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم .

وأشارت إلى إسهام المملكة في قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الميادين العسكرية والأمنية والمالية والفكرية ما أسهم في دحض التنظيمات الإرهابية وحماية أرواح العديد من الأبرياء حول العالم وذلك عبر تأسيسها وقيادتها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى موقف المملكة الحازم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة النشاطات الإيرانية السلبية عبر حلفائها ووكلائها التي تهدف لزعزعة استقرار المنطقة.