احدث الأخبار

الإمارات تؤكد تضامنها مع المملكة في موقفها تجاه ما صدر مؤخرًا من مجلس الشيوخ الأمريكي
أبرز المواد
 مدير جامعة القصيم يفتتح الملتقى الطبي البحثي الثاني عشر
منطقة القصيم
 مسابقة غرفة الأحساء الوطنية للتصوير تغلق باب المشاركات وتبدأ مرحلة التحكيم
المنطقة الشرقية
 وزير الخدمة المدنية: صدور أمر خادم الحرمين الشريفين باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة يمثل اهتماماً واقعياً بأحوال موظفي القطاع العام
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء”: حبوب “الكبتاجون” تضعف الإدراك وتسبب مضاعفات خطيرة
أبرز المواد
 مدير عام حرس الحدود يصدر قراراً بترقية (٢٩٣٧) فردًا
أبرز المواد
 جمعية علماء إسلام باكستان تؤكد التضامن مع المملكة في السراء والضراء
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف : مشاريع النقل في المنطقة تسير حسب مخططاتها ولانضحي بالنوعية على حساب الزمن
أبرز المواد
 رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يكرم إمارة منطقة القصيم كأحد شركاء التنمية السياحية بالمملكة
أبرز المواد
 تعليم تبوك يبدأ في إجراءات نقل المساعدات الإداريات في مدارس المنطقة
منطقة تبوك
 نادي تبوك لذوي الاحتياجات الخاصة يعقد اجتماعه الثاني عشر
منطقة تبوك
 المملكة تترأس (4) لجان فنية بالمنظمة العربية للطيران المدني
أبرز المواد
الإمارات تؤكد تضامنها مع المملكة في موقفها تجاه ما صدر مؤخرًا من مجلس الشيوخ الأمريكي

الإمارات تؤكد تضامنها مع المملكة في موقفها تجاه ما صدر مؤخرًا من مجلس الشيوخ الأمريكي

أبرز المواد
مدير جامعة القصيم يفتتح الملتقى الطبي البحثي الثاني عشر

مدير جامعة القصيم يفتتح الملتقى الطبي البحثي الثاني عشر

منطقة القصيم
مسابقة غرفة الأحساء الوطنية للتصوير تغلق باب المشاركات وتبدأ مرحلة التحكيم

مسابقة غرفة الأحساء الوطنية للتصوير تغلق باب المشاركات وتبدأ مرحلة التحكيم

المنطقة الشرقية
وزير الخدمة المدنية: صدور أمر خادم الحرمين الشريفين باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة يمثل اهتماماً واقعياً بأحوال موظفي القطاع العام

وزير الخدمة المدنية: صدور أمر خادم الحرمين الشريفين باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة يمثل اهتماماً واقعياً بأحوال موظفي القطاع العام

أبرز المواد

الإمارات تؤكد تضامنها مع المملكة في موقفها تجاه ما صدر مؤخرًا من مجلس الشيوخ الأمريكي

الإمارات تؤكد تضامنها مع المملكة في موقفها تجاه ما صدر مؤخرًا من مجلس الشيوخ الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=669889
المناطق - واس

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في موقفها تجاه ما صدر مؤخرًا عن مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية والتعرض لقيادتها وتحت أي مسوغ وضد كل من يحاول المساس بموقع المملكة وبمكانتها الإقليمية.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات – في بيان لها – اليوم رفضها أية ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة ولكل المحاولات التي من شأنها إلحاق الضرر بدور المملكة العربية السعودية الأساسي في إرساء الأمن والسلام الإقليمي ومكانتها العربية والإسلامية والدولية.
وأعربت في بيانها، عن تقدير دولة الإمارات العميق للمملكة العربية السعودية ودورها في أمن واستقرار المنطقة ، مجددة تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت إلى جانب المملكة فيما تبذله من جهود لمواجهة التطرف والإرهاب وتأكيدها على أهمية العمل الدولي لتعزيز السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم .
وأشارت إلى إسهام المملكة في قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الميادين العسكرية والأمنية والمالية والفكرية ما أسهم في دحض التنظيمات الإرهابية وحماية أرواح العديد من الأبرياء حول العالم وذلك عبر تأسيسها وقيادتها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى موقف المملكة الحازم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة النشاطات الإيرانية السلبية عبر حلفائها ووكلائها التي تهدف لزعزعة استقرار المنطقة.

روابط ذات صلة

وزير الخدمة المدنية: صدور أمر خادم الحرمين الشريفين باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة يمثل اهتماماً واقعياً بأحوال موظفي القطاع العام

وزير الخدمة المدنية: صدور أمر خادم الحرمين الشريفين باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة يمثل اهتماماً واقعياً بأحوال موظفي القطاع العام
“الغذاء والدواء”: حبوب “الكبتاجون” تضعف الإدراك وتسبب مضاعفات خطيرة

“الغذاء والدواء”: حبوب “الكبتاجون” تضعف الإدراك وتسبب مضاعفات خطيرة
مدير عام حرس الحدود يصدر قراراً بترقية (٢٩٣٧) فردًا

مدير عام حرس الحدود يصدر قراراً بترقية (٢٩٣٧) فردًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*