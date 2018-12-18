احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيسة جمهورية أثيوبيا في وفاة الرئيس الأسبق لأثيوبيا
أبرز المواد
 الإمارات تؤكد تضامنها مع المملكة في موقفها تجاه ما صدر مؤخرًا من مجلس الشيوخ الأمريكي
أبرز المواد
 مدير جامعة القصيم يفتتح الملتقى الطبي البحثي الثاني عشر
منطقة القصيم
 مسابقة غرفة الأحساء الوطنية للتصوير تغلق باب المشاركات وتبدأ مرحلة التحكيم
المنطقة الشرقية
 وزير الخدمة المدنية: صدور أمر خادم الحرمين الشريفين باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة يمثل اهتماماً واقعياً بأحوال موظفي القطاع العام
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء”: حبوب “الكبتاجون” تضعف الإدراك وتسبب مضاعفات خطيرة
أبرز المواد
 مدير عام حرس الحدود يصدر قراراً بترقية (٢٩٣٧) فردًا
أبرز المواد
 جمعية علماء إسلام باكستان تؤكد التضامن مع المملكة في السراء والضراء
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف : مشاريع النقل في المنطقة تسير حسب مخططاتها ولانضحي بالنوعية على حساب الزمن
أبرز المواد
 رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يكرم إمارة منطقة القصيم كأحد شركاء التنمية السياحية بالمملكة
أبرز المواد
 تعليم تبوك يبدأ في إجراءات نقل المساعدات الإداريات في مدارس المنطقة
منطقة تبوك
 نادي تبوك لذوي الاحتياجات الخاصة يعقد اجتماعه الثاني عشر
منطقة تبوك
خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيسة جمهورية أثيوبيا في وفاة الرئيس الأسبق لأثيوبيا

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيسة جمهورية أثيوبيا في وفاة الرئيس الأسبق لأثيوبيا

أبرز المواد
الإمارات تؤكد تضامنها مع المملكة في موقفها تجاه ما صدر مؤخرًا من مجلس الشيوخ الأمريكي

الإمارات تؤكد تضامنها مع المملكة في موقفها تجاه ما صدر مؤخرًا من مجلس الشيوخ الأمريكي

أبرز المواد
مدير جامعة القصيم يفتتح الملتقى الطبي البحثي الثاني عشر

مدير جامعة القصيم يفتتح الملتقى الطبي البحثي الثاني عشر

منطقة القصيم
مسابقة غرفة الأحساء الوطنية للتصوير تغلق باب المشاركات وتبدأ مرحلة التحكيم

مسابقة غرفة الأحساء الوطنية للتصوير تغلق باب المشاركات وتبدأ مرحلة التحكيم

المنطقة الشرقية

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيسة جمهورية أثيوبيا في وفاة الرئيس الأسبق لأثيوبيا

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيسة جمهورية أثيوبيا في وفاة الرئيس الأسبق لأثيوبيا
http://almnatiq.net/?p=669892
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيسة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية في وفاة فخامة الرئيس الأسبق لجمهورية أثيوبيا جرما ولدي جيورجس.
وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الأسبق لجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية جرما ولدي جيورجس، ونبعث باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألاّ تروا أي سوء “.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيسة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية في وفاة فخامة الرئيس الأسبق لجمهورية أثيوبيا جرما ولدي جيورجس.
وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس الأسبق لجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية جرما ولدي جيورجس، وأتقدم لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق بأحر التعازي وأصدق المواساة.

 

روابط ذات صلة

الإمارات تؤكد تضامنها مع المملكة في موقفها تجاه ما صدر مؤخرًا من مجلس الشيوخ الأمريكي

الإمارات تؤكد تضامنها مع المملكة في موقفها تجاه ما صدر مؤخرًا من مجلس الشيوخ الأمريكي
وزير الخدمة المدنية: صدور أمر خادم الحرمين الشريفين باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة يمثل اهتماماً واقعياً بأحوال موظفي القطاع العام

وزير الخدمة المدنية: صدور أمر خادم الحرمين الشريفين باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة يمثل اهتماماً واقعياً بأحوال موظفي القطاع العام
“الغذاء والدواء”: حبوب “الكبتاجون” تضعف الإدراك وتسبب مضاعفات خطيرة

“الغذاء والدواء”: حبوب “الكبتاجون” تضعف الإدراك وتسبب مضاعفات خطيرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*