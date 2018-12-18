خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيسة جمهورية أثيوبيا في وفاة الرئيس الأسبق لأثيوبيا

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيسة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية في وفاة فخامة الرئيس الأسبق لجمهورية أثيوبيا جرما ولدي جيورجس.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الأسبق لجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية جرما ولدي جيورجس، ونبعث باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألاّ تروا أي سوء “.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيسة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية في وفاة فخامة الرئيس الأسبق لجمهورية أثيوبيا جرما ولدي جيورجس.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس الأسبق لجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية جرما ولدي جيورجس، وأتقدم لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق بأحر التعازي وأصدق المواساة.