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محافظ ينبع التقى مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة

محافظ ينبع التقى مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=669895
المناطق - ينبع

أستقبل اليوم محافظ ينبع الأستاذ / سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة العميد / عبد الرحمن بن عبد الحميد الحربي مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة يرافقه عدد من ضباط الأدارة حيث في بداية اللقاء رحب به المحافظ وشكره على الزيارة  مشيدا بما يشهده قطاع الدفاع المدني بالمنطقة من تطور بعد ذلك تم بحث المواضيع  المتعلقة بخدمات واعمال الدفاع المدني بالمحافظة ومراكزها من خلال الدعم وأحداث مراكز جديده للدفاع المدني في بعض المراكز بالمحافظة وبدوره أعرب مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عن شكره وتقديره لمحافظ ينبع على ما تجده أدارة الدفاع المدني بمحافظة ينبع ومراكزها من دعم مؤكد أن الدفاع المدني بالمنطقة يحظى برعاية وأهتمام من سمو امير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه

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