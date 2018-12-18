أمانة الاحساء : مُصادرة واتلاف 35 طن ” خضار فاسدة ” في السوق المركزي

المناطق - الأحساء

كشف المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن ان الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات ” إدارة سوق الخضار المركزي” وامتداداً لخطط المتابعة الشاملة التي تقوم بها الأمانة للسوق والرقابة الصحية لمحاله ونقاط الأنشطة الصحية والمهنية فيه ، وضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإزالة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري صادرت واتلفت (35 طناً ) من الخضار والفواكه الغير صالحة للاستهلاك خلال اسبوع ، وذلك بحسب ماافاد به مدير إدارة السوق المركزي خالد الايوب ، حيث تمت المُصادرة والاتلاف نظراً لمخالفة اشتراطات التعبئة والنقل والتخزين اذ يتسبب ذلك بتعفن هذه المواد ومن خلال الكشف عليها من قبل المراقبين الصحيين يتضح عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لذا تُتلف وتُرفع حالاً ، وأشار بووشل الى ان هذه الجهود تأتي ضمن برامج المتابعة والرقابة الصحية الشاملة لمحلات السوق بمختلف نشاطاتها ومركبات النقل المُوردة للخضار والفواكه واللحوم للتأكيد على السلامة الغذائية لمايتم تداوله وتسويقه من أغذية ومايُعرض فيها للاستهلاك الآدمي ، موضحاً ان تعريض الخضار والفواكه وغيرها من اغذية الى عوامل تلف بيئية متعددة يُعد من ابراز المُسببات لفسادها ومن ذلك ( سوء التخزين والنقل في ظروف غير مهيأة للحفاظ على جودة تلك المواد ) ، الامر الذي من شأنه ان يُسهم في حدوث تَغيرات في الخواص الطبيعية من اللون والطعم والرائحة والملمس لهذه المواد .

من ناحية أخرى واستمراراً لخطط المتابعة الشاملة التي تقوم بها الأمانة لمحال الأنشطة الصحية والمهنية ومنع البيع الجائل المخالف ضمن المبادرة الوزارية لإزالة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري صادرت بلدية العمران 285 كيلوغرام من الخضار والفواكة يتم تداولها في ” مباسط عشوائية ” تقوم عليها عمالة وافدة تسببت في إعاقة الحركة المرورية ، وتم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللائحة البلدية رقم 218 .