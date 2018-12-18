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فتح باب القبول لبرامجي البكالوريس والماجستير بجامعة الأمير محمد بن فهد

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فتح باب القبول لبرامجي البكالوريس والماجستير بجامعة الأمير محمد بن فهد

فتح باب القبول لبرامجي البكالوريس والماجستير بجامعة الأمير محمد بن فهد
http://almnatiq.net/?p=669904
المناطق - الدمام
بدأت عمادة شؤون الطلاب والتسجيل بجامعة الأمير محمد بن فهد، بإستقبال طلبات الإلتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/2018م.  لبرامج البكالوريس والماجستير، وذلك من خلال موقع الجامعة ‪pmu.edu.sa‬ ،أو تقديم الطلبات مباشرة إلى مكتب القبول بالحرم الجامعي.
كما وافقت إدارة الجامعة على فتح باب التسجيل لدراسة الماجستير والبكالوريوس للطالبات خلال الفترة المسائية طيلة أيام الاسبوع وذلك بهدف تشجيع الموظفات على إكمال دراستهن الأكاديمية في كافة المراحل المتاحة بكل يسر وسهولة ، وتأتي هذه الخطوة بعد ان ساهمت الجامعة في تخريج عدد كبير من الموظفين الخريجين الذين اكملو دراستهم على رأس العمل وهو الأمر الذي ساهم في تحسين مستوياتهم الوظيفة في العديد من القطاعات الحكومية والأهلية الكبرى .

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