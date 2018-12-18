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صحة حفرالباطن ترصد عدد من المخالفات لأنظمة التدخين وتحذر من بيع التبغ لأقل من 18 سنة

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صحة حفرالباطن ترصد عدد من المخالفات لأنظمة التدخين وتحذر من بيع التبغ لأقل من 18 سنة

صحة حفرالباطن ترصد عدد من المخالفات لأنظمة التدخين وتحذر من بيع التبغ لأقل من 18 سنة
http://almnatiq.net/?p=669907
المناطق - حفر الباطن
فذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة حفر الباطن عدداً من الجولات التفتيشية الخارجية لمنافذ بيع التبغ ومشتقاته؛ للتأكيد على تحقيق اشتراطات نظام مكافحة التدخين.
تفصيلاً، قامت فرق التفتيش بجولات على عددٍ من منافذ بيع التبغ ومشتقاته، حيث أسفرت الجولة عن تحرير عدد من المخالفات منها بيع المعسل والسلوم بأقل من 500 غرام و40 باكيت دخان منتهي الصلاحية، و8 كروز دخان و10 باكيت معسل غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية.
وتضمنت المخالفات كذلك بيع منتجات التبغ لمن هم أقل من 18 سنة، وتحذر صحة حفرالباطن المحلات من بيع التبغ لمن هم دون السن النظامية وأن أي مخالفة لذلك سيعرض المحل إلى غرامة مالية تصل إلى 5000 ريال، كما تهيب بأفراد المجتمع بإبلاغ 937 حال وجود أي ملاحظة على هذه المحلات.

إلى ذلك واصل برنامج مكافحة التدخين، إقامة البرنامج التوعوي “جيلنا واعي” والذي يهدف إلى تتوعية طلاب وطالبات المدارس بأضرار التدخين وضرورة تجنبه.

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