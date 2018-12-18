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نائب أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لأعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة

نائب أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لأعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة

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نائب أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لأعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة

نائب أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لأعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=669910
المناطق - جدة

تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر التقرير السنوي لأعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة.
واستمع الأمير عبدالله بن بندر لدى استقباله في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد الحجيلي، إلى موجز عن محتوى التقرير والمُتضمّن إحصاءات عن الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة، إضافةً لتوصيف مفصل عن الوضع البيئي في محافظات المنطقة.
كما اطلع سموه على مؤشرات الطقس
والتقارير الخاصة بها والظواهر الجوية بالمنطقة كذلك آلية عمل الانذار المبكرة.

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