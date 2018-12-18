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محافظ ينبع يلتقى مدير أدارة دوريات الأمن بمنطقة المدينة المنورة

محافظ ينبع يلتقى مدير أدارة دوريات الأمن بمنطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=669948
المناطق - ينبع

التقى اليوم محافظ ينبع /  سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة مدير أدارة دوريات الامن بمنطقة المدينة المنورة العقيد / عبد الله بن احمد الغامدي يرافقه عدد من الضباط ورحب المحافظ بالعقيد الغامدي الذي يزور ينبع لتفقد سير العمل والاحتياج لدوريات الامن بالمحافظة وخلال اللقاء تم مناقشة سير العمل والاحتياج لدوريات الامن بينبع من جهته اكد مدير إدارة دوريات الامن بمنطقة المدينة المنورة على أهمية محافظة ينبع بالمنطقة واثنى على تعاون محافظ ينبع والجهات الحكومية بالمحافظة لمافيه خدمة الصالح العام

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